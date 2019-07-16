Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" отстранён от работы за две грубые ошибки

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что арбитр Владимир Москалёв отстранён от работы на неопределённый срок.

32-летний рефери обслуживал матч первого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи", который завершился победой "красно-белых" со счётом 1:0.

По словам Егорова, Москалёв допустил две грубые ошибки:

1) засчитал гол Самюэля Жиго на 93-й минуте, хотя француз в верховой борьбе нарушал правила;

2) не назначил пенальти в ворота "Спартака" на 21-й минуте за фол Николая Рассказова.

"Прошу вас не танцевать на костях Володи, но матч у него правда получился неудачный. Я его не оправдываю, но в спорте бывают такие ситуации", - заключил Егоров.

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