Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи

Арбитр Василий Казарцев, обслуживающий матч 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) прошел проверку на полиграфе.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", результаты проверки будут известны завтра, 13 августа. Проводили проверку эксперты компании, которая ранее уже сотрудничала с РФС.

Отмечается, что Казарцев прибыл на процедуру со своим адвокатом, однако его не пропустили в комнату, где проходила проверка.

Видеоассистент Алексей Еськов, помогавший Казарцеву на матче, вероятно, пройдет проверку завтра. Ранее сообщалось, что Казарцеву грозит пожизненное отстранение от работы.

Напомним, что Казарцев и Еськов обвиняются в предвзятом судействе по отношению к "Спартаку". Арбитры назначил два пенальти в ворота московского клуба.

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