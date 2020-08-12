Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи

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Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи

Арбитр Василий Казарцев, обслуживающий матч 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) прошел проверку на полиграфе.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", результаты проверки будут известны завтра, 13 августа. Проводили проверку эксперты компании, которая ранее уже сотрудничала с РФС.

Отмечается, что Казарцев прибыл на процедуру со своим адвокатом, однако его не пропустили в комнату, где проходила проверка.

Видеоассистент Алексей Еськов, помогавший Казарцеву на матче, вероятно, пройдет проверку завтра. Ранее сообщалось, что Казарцеву грозит пожизненное отстранение от работы.

Напомним, что Казарцев и Еськов обвиняются в предвзятом судействе по отношению к "Спартаку". Арбитры назначил два пенальти в ворота московского клуба.

Читайте также: В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
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