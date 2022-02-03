Арбитр матча Тунис - Мали назвал причину досрочного завершения скандальной игры

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Дженни Сиказве, главный судья игры Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1), высказался о досрочном завершении встречи.

"Было очень жарко, уровень влажности был около 85%. Когда я размялся, стало тяжело. Сколько воды я бы ни пил, мне все время казалось, что я хочу еще. Однако мы, арбитры, считаем себя солдатами, которые должны идти и бороться.

Во втором тайме я начал терять ориентацию. Я никого не слышал. Спустя какое-то время я стал понимать, что люди пытаются мне объяснить, что я завершил игру. Очень странная ситуация.

Я видел, как люди, исполнявшие свой долг, возвращаются в свои страны в гробах. Я был очень близок к этому. Мне повезло, что я не впал в кому. Врачи сказали мне, что тело все не остывало. Еще немного, и была бы кома, и это был бы конец.

Думаю, Бог сказал мне завершить игру. Он меня спас", - приводит слова арбитра BBC.

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