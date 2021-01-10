Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку
Главный судья матча 5 тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" Майкл Оливер дал комментарий по поводу момента момента с травмой Вирджила ван Дейка.
"Это был яркий матч. Обе команды играли на высокой скорости. В той атаке мой помощник поднял флаг, фиксируя офсайд. Но сделал это не сразу, согласно новым нормам правил. В этот момент Джордан Пикфорд крезался в Вирджила.
Сначала мы рассуждали так, что пенальти назначать нельзя - ведь перед фолом было положение вне игры. Именно офсайд проверял ВАР. Я даже сказал, кажется: "Если не будет офсайда, я дам пенальти". Я несколько раз пересматривал эпизод. Не думаю, что вратарь умышленно сбивал ван Дека, но в итоге оказалось, что травма очень серьезная.
Вся бригада арбитров, и я в их числе, не правильно действовали в той ситуации. Нужно было фиксировать офсайд и сразу удалять Пикфорда.
Мы придерживались пошаговой стратегии решения вопроса, не взглянув на общую картину. Считаю, что удалять Джордана Пикфорда за такой фол было необходимо", – приводит слова Оливера Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18