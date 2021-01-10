Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку

Главный судья матча 5 тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" Майкл Оливер дал комментарий по поводу момента момента с травмой Вирджила ван Дейка.

"Это был яркий матч. Обе команды играли на высокой скорости. В той атаке мой помощник поднял флаг, фиксируя офсайд. Но сделал это не сразу, согласно новым нормам правил. В этот момент Джордан Пикфорд крезался в Вирджила.

Сначала мы рассуждали так, что пенальти назначать нельзя - ведь перед фолом было положение вне игры. Именно офсайд проверял ВАР. Я даже сказал, кажется: "Если не будет офсайда, я дам пенальти". Я несколько раз пересматривал эпизод. Не думаю, что вратарь умышленно сбивал ван Дека, но в итоге оказалось, что травма очень серьезная.

Вся бригада арбитров, и я в их числе, не правильно действовали в той ситуации. Нужно было фиксировать офсайд и сразу удалять Пикфорда.