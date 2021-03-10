Арбитр Михаил Вилков ответил на обвинения в симпатиях к "Зениту"
Арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Вилков прокомментировал обвинения в том, что он помогает петербургскому "Зениту".
"Спокойно отношусь к тому, что меня называют "зенитовским" судьёй. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием "Зенита" - это не такая большая цифра", - приводит слова Вилкова "Чемпионат".
Вилков обслуживал 36 матчей "Зенита". В них петербургский клуб одержал 25 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел два поражения.
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