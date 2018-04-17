Арбитр назначил пенальти за касание мяча запасным игроком в пределах поля

В матче третьего польского дивизиона "Балтык Гдыня" обыграл "Гурник Конин" со счетом 2:1.

На 75-й минуте матча, при счете 1:1, арбитр поставил очень необычный пенальти.

В этом эпизоде мяч уходил из пределы поля, но запасной игрок "Гурника" коснулся его до того, как он ушел за лицевую линию.

Судья сначала назначил штрафной, но затем передумал и поставил 11-метровый.

Видео: Необычный пенальти из Польши.

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