Арбитр назначил в ворота "Сочи" странный пенальти, а затем заставил его перебить (видео)
"Сочи" в товарищеском матче проиграл сербскому клубу "Чукарички" со счетом 0:1.
Единственный гол на 40-й минуте с пенальти забил Марко Дочич. Стоит отметить, что 11-метровый был назначен в ворота "Сочи" после того, как мяч попал в живот защитнику Михе Мевле. Вратарь сочинцев Сослан Джанаев отразил удар, но арбитр заставил пробить повторно, так как голкипер покинул линию ворот до удара.
"Сочи" (Россия) - "Чукарички" (Сербия) - 0:1 (0:1)
Гол: Дочич, 40 (с пенальти) - 0:1
После 19 туров "Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка.
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