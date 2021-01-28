Арбитр назначил в ворота "Сочи" странный пенальти, а затем заставил его перебить (видео)

"Сочи" в товарищеском матче проиграл сербскому клубу "Чукарички" со счетом 0:1.

Единственный гол на 40-й минуте с пенальти забил Марко Дочич. Стоит отметить, что 11-метровый был назначен в ворота "Сочи" после того, как мяч попал в живот защитнику Михе Мевле. Вратарь сочинцев Сослан Джанаев отразил удар, но арбитр заставил пробить повторно, так как голкипер покинул линию ворот до удара.

"Сочи" (Россия) - "Чукарички" (Сербия) - 0:1 (0:1)

Гол: Дочич, 40 (с пенальти) - 0:1

После 19 туров "Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка.

Не пропустите: Мусаев перейдет из "Зенита" в "Рубин". | http://soccernews.ru