Арбитр не назначил пенальти в ворота сборной России после просмотра видеоповтора

Арбитр встречи Испания - Россия Бьорн Кюйперс не назначил пенальти в ворота хозяев турнира после просмотра видеоповтора.

Так, во втором тайме дополнительного времени матча 1/8 финала защитник россиян Сергей Игнашевич откровенно придержал Жерара Пике после навеса со штрафного. Однако этот момент не стал настолько очевидным для голландского арбитра.

Напомним, сборная Испании установила рекорд Чемпионатов Мира. | soccernews.ru