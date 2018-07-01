Арбитр не назначил пенальти в ворота сборной России после просмотра видеоповтора

1 Теги россияиспанияжерар пикесергей игнашевич

Арбитр не назначил пенальти в ворота сборной России после просмотра видеоповтораАрбитр встречи Испания - Россия Бьорн Кюйперс не назначил пенальти в ворота хозяев турнира после просмотра видеоповтора.

Так, во втором тайме дополнительного времени матча 1/8 финала защитник россиян Сергей Игнашевич откровенно придержал Жерара Пике после навеса со штрафного. Однако этот момент не стал настолько очевидным для голландского арбитра.

Напомним,  сборная Испании установила рекорд Чемпионатов Мира. | soccernews.ru

Комментарии
Джонни

Не бзди, Жигулёныш... ;-)

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов