Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС

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Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС

Главный арбитр матча "Рубин" - "Крылья Советов" Владимир Москалев не смог посмотреть видеоповтор на большом экране.

Когда судьи подбежал к кроме поля, то оказалось, что на экране изображена эмблема РФС. В итоге арбитру пришлось посмотреть повтор на ТВ-камере.

Воспользовавшись повтором Москалев отменил гол защитника "Рубина" Пабло Сантоса.

В середине второго тайма "Крылья Советов" выигрывают у "Рубина" со счетом 1:0. Казанцы играют в меньшинстве из-за удаления Хвичи Кварацхелии.

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