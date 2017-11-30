Арбитр, не увидевший гол Месси, назначил пенальти в ворота "Тенерифе" за игру рукой за метр до штрафной

Испанский арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва умудрился вновь отличиться.

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Тенерифе" со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд.

В середине первого тайма Вильянуэва назначил пенальти в ворота гостей за то, что футболист "Тенефире" сыграл рукой за пределами штрафной площади.

Напомним, что именно Вильянуэва всего несколько дней назад не увидел чистый гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в матче с "Валенсией" (1:1).

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