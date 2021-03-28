Арбитр не засчитал гол Роналду в компенсированное время матча с Сербией. Матч завершился вничью

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Потенциальным скандалом завершился матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2).

В компенсированное время капитан португальцев Криштиану Роналду забил победный гол, однако арбитр принял решение не засчитывать мяч.

Отмечается, что разозлившийся Роналду покинул поле, выкинув капитанскую повязку.

После двух туров Сербия и Португалия делят первую строчку, имея в активе по 4 очка.

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