Арбитр не засчитал гол Роналду в компенсированное время матча с Сербией. Матч завершился вничью
Фото: London News Time
Потенциальным скандалом завершился матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2).
В компенсированное время капитан португальцев Криштиану Роналду забил победный гол, однако арбитр принял решение не засчитывать мяч.
Отмечается, что разозлившийся Роналду покинул поле, выкинув капитанскую повязку.
После двух туров Сербия и Португалия делят первую строчку, имея в активе по 4 очка.
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|3
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|О
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