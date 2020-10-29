Арбитр не засчитал три гола Мората в ворота "Барселоны" в матче Лиги Чемпионов

Испанский нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората трижды отправлял мяч в ворота "Барселоны" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов (счет 0:1, идет 2-й тайм), но каждый раз взятие ворот отменялось.

VAR-ассистенты три раза отменяли голы испанца, так как он каждый раз оказывался в офсайде. Счет на 14-й минуте открыл Усман Дембеле с передачи Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Форвард арендован у мадридского "Атлетико".

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