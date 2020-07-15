Арбитр обрадовался, отменив гол "Спартака" в матче с "Ахматом"

Боковой арбитр Владислав Назаров обрадовался, когда узнал о решении видеоассистента отменить гол "Спартака" в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом".

Рефери поднял кулак, видимо, порадовавшись, что он правильно поднял флажок, зафиксировав офсайд у защитника "Спартака" Самуэля Жиго в момент взятия ворот.

Напомним, что в 27-м туре чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (1:1) был удален главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско за активные протесты по поводу решений арбитра. После игры наставник заявил, что его команду "убивают в каждом матче".

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