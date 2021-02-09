Арбитр Оливер эвакуировал свою семью после матча "Реал" - "Ювентус" в 2018 году
Бывший футбольный рефери Марк Клаттенбург рассказал об угрозах арбитру Майклу Оливеру после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" в сезоне 2017/18.
"Судьи тоже люди, которые в пылу борьбу могут ошибиться. Я и сам допускал ошибки. В соцсетях часто заходят за рамки дозволенного, однако всему есть предел. Майклу Оливеру пришлось увезти семью из дома после поражения "Ювентуса" от "Реала" в плей-офф ЛЧ в 2018 году. Такого не должно происходить, но соцсетям наплевать", - написал Клаттенбург в колонке для Daily Mail.
Напомним, что "Реал" в первой игре разгромил "Ювентус" со счётом 3:0, а в ответной проигрывал с аналогичным счётом до последних минут. Незадолго до финального свистка Оливер назначил пенальти в ворота "старой синьоры" по итогам столкновения Мехди Бенатия и Лукаса Васкеса. Футболисты итальянской команды были убеждены, что фола не было и активно спорили с судьей. В итоге арбитр удалил Джанлуиджи Буффона за разговоры, но 11-метровый не отменил. Его реализовал Криштиану Роналду, благодаря чему "сливочные" вышли в полуфинал турнира.
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