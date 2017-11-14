Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота России в матче с Испанией

Сборная России в товарищеском матче играет с Испанией.

На 35-й минуте поединка арбитр Джанлука Рокки назначил 11-метровый в ворота россиян, который реализовал защитник испанцев Серхио Рамос.

Стоит отметить, что пенальти был назначен после того, как мяч попал в плечу полузащитнику сборной России Далеру Кузяеву.

Видео: Пенальти в ворота россиян.

Скорее всего решение судьи было ошибочным.

Не пропустите: Отличный гол Смолова в ворота сборной России. | http://soccernews.ru