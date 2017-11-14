Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота России в матче с Испанией

Теги россияиспания

Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота России в матче с Испанией

Сборная России в товарищеском матче играет с Испанией.

На 35-й минуте поединка арбитр Джанлука Рокки назначил 11-метровый в ворота россиян, который реализовал защитник испанцев Серхио Рамос.

Стоит отметить, что пенальти был назначен после того, как мяч попал в плечу полузащитнику сборной России Далеру Кузяеву.

Видео: Пенальти в ворота россиян.

Скорее всего решение судьи было ошибочным.

Не пропустите: Отличный гол Смолова в ворота сборной России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов