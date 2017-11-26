Арбитр ошибочно не засчитал гол Месси в матче с "Валенсией"

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде играет с "Валенсией".

В середине первого тайма нападающий каталонского клуба Лионель Месси забил гол, но главный арбитр не заметил, что мяч пересек линию ворот и взятие ворот не засчитал.

Видео: Незасчитанный гол Месси.

Игроки "Барселоны" принялись праздновать гол, а "Валенсия" в ответной атаке едва не открыла счет.

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