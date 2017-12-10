Арбитр ошибочно не засчитал гол "Уфы" в матче с "Ростовом"
В матче 20-го тура чемпионата России "Уфа" на выезде проиграла "Ростову" со счетом 0:1.
На 66-й минуте матча арбитр Владимир Москалев не заметил, как мяч пересек линию ворот ростовчан после удара полузащитника гостей Дениса Тумасяна.
Фото: Гол Тумасяна.
Несмотря на уговоры игроков "Уфы" Москалев гол не засчитал.
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