Арбитр ошибочно засчитал гол в чемпионате Португалии, несмотря на просмотр видеооповтора



В перенесенном матче чемпионата Португалии "Порту" победил "Эшторил" со счетом 3:1.

"Драконы" сумели сравнять счет на 52-й минуте, благодаря голу из офсайда, который не заметил арбитр, несмотря на имеющуюся в Примейре систему видеоповторов.

Стоит отметить, что несколько недель назад судьи ошибочно отменили гол нападающего "Спортинга" Сейду Думбия.

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