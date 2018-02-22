Арбитр ошибочно засчитал гол в чемпионате Португалии, несмотря на просмотр видеооповтора
В перенесенном матче чемпионата Португалии "Порту" победил "Эшторил" со счетом 3:1.
"Драконы" сумели сравнять счет на 52-й минуте, благодаря голу из офсайда, который не заметил арбитр, несмотря на имеющуюся в Примейре систему видеоповторов.
Стоит отметить, что несколько недель назад судьи ошибочно отменили гол нападающего "Спортинга" Сейду Думбия.
Не пропустите: "Порту" победил "Эшторил" в доигровке матча 16-го тура. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|23
|61
|2
|Бенфика
|23
|56
|3
|Спортинг Лиссабон
|23
|56
|4
|Брага
|23
|49
|5
|Рио Аве
|23
|36
|6
|Дешпортиво Чавес
|23
|33
|7
|Маритиму
|23
|30
|8
|Боавишта
|23
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|29
|10
|Портимоненсе
|23
|27
|11
|КД Тондела
|23
|25
|12
|Белененсиш
|23
|24
|13
|Дешпортиво Авеш
|23
|21
|14
|Витория Сетубал
|23
|21
|15
|Пасуш де Феррейра
|23
|21
|16
|Эшторил
|23
|21
|17
|Фейренсе
|23
|20
|18
|Морейренсе ФК
|23
|19