Арбитр оскорбил футболистов ПСЖ в матче с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера сообщил, что главный арбитр ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:2) Бьорн Куйперс оскорбил его одноклубника Леандро Паредеса.

"Все говорят, что арбитров необходимо уважать. Но в матче с "Манчестер Сити" судья сказал Паредесу: "Пошел ты". Если бы такое сказал кто-то из футболистов, то его бы дисквалифицировали на 3-4 матча", - приводит слова Эрреры RMC Sport.

Судья сказал мне: "Да пошел ты". Нас бы за такое наказали 10-матчевой дисквалификацией", — заявил полузащитник ПСЖ Марко Верратти.

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