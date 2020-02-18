Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Арбитр Энтони Тэйлор отменил два гола "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:2).

В обоих случаях судья использовал систему видеоассистента (VAR). На 56-й минуте Курт Зума отправил мяч в ворота манкунианцев после углового, но перед этим правила нарушил Сесар Аспиликуэта. На 79-й минуте Оливье Жиру точно пробил головой, но форвард оказался в офсайде.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Челси" остался на четвертой позиции.

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