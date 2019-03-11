Арбитр отменил два гола Гвардиолы в матче "Вальядолид" - "Реал"

Теги реал мадридреал вальядолид

Арбитр отменил два гола Гвардиолы в матче "Вальядолид" - "Реал"

В первом тайме матча 28-го тура чемпионата Испании между "Вальядолидом" и "Реалом" арбитр Хесус Хиль Мансано дважды отменил голы форварда хозяев Серхио Гвардиолы.

В обоих случаях судья зафиксировал офсайд. В первом случае для определения положения "вне игры" был применен VAR, во втором - арбитр не стал пользоваться повтором.

Стоит отметить, что в первой половине встречи "Вальядолид" также не реализовал пенальти.

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