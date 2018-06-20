Арбитр отменил гол Ирана в ворота Испании после видеоповтора

Гол полузащитник сборной Ирана Саида Эззатоллахи в матче Чемпионата Мира-2018 против Испании был отменен.

Главный арбитр встречи Андрес Кунья не засчитал гол после просмотра видеоповтора, так как хавбек оказался в офсайде.

Таким образом, Испания по-прежнему обыгрывает Иран со счетом 1:0.

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