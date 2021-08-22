Роналду лишили победного гола на 95-й минуте в матче с "Удинезе" (фото)

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Роналду лишили победного гола на 95-й минуте в матче с "Удинезе" (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен 

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Удинезе", но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Благодаря видеоповтору VAR-ассистент зафиксировал небольшое поражение "вне игры" у португальца. Таким образом, матч завершился вничью со счетом 2:2.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за клуб  133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду решил покинуть "Ювентус". | http://soccernews.ru

 
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