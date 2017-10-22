Арбитр показал желтую карточку игрока за то, что сам споткнулся об него

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Батин" (2:1).

В этом поединке арбитр Султан Аль-Харби по своей вине столкнулся с Валду Альинью и не разобравшись показал ему желтую карточку.

Видео: Ошибка судьи.

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