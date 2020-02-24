Арбитр Пономарёва - о скандальном судействе в финале Кубка легенд: "Было жарко!"
Арбитр Александра Пономарева высказалась по поводу финала Кубка легенд, который прошёл накануне в Москве.
"Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки", - написала Пономарева в сторис инстаграма.
Напомним, что матч прерывался из-за претензий сборной Звёзд футбола к судейству.
Иностранные игроки, высказывая своё недовольство работой рефери, добились аннулирования красной карточки Йона-Арне Риисе и отмены серии пенальти.
Не пропустите: Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд. | http://soccernews.ru
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