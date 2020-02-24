Арбитр Пономарёва - о скандальном судействе в финале Кубка легенд: "Было жарко!"

Арбитр Александра Пономарева высказалась по поводу финала Кубка легенд, который прошёл накануне в Москве.

"Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки", - написала Пономарева в сторис инстаграма.

Напомним, что матч прерывался из-за претензий сборной Звёзд футбола к судейству.

Иностранные игроки, высказывая своё недовольство работой рефери, добились аннулирования красной карточки Йона-Арне Риисе и отмены серии пенальти.

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