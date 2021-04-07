Арбитр попросил автограф у Холанда после матча "Манчестер Сити" - "Боруссия". Гвардиола отреагировал

Фото: твиттер The Pep/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об арбитре, который взял автограф у нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Данный эпизод произошел после окончания первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" (2:1).

"Я не видел этот момент, но мне рассказали о нем. Может быть арбитр является фанатом Холанда, так почему бы и нет? Возможно, он взял автограф для сына или дочери. Я не видел такого раньше, но арбитры работали хорошо. Я бы даже назвал их работу отличной", - приводит слова Гвардиолы Goal.

Стоит отметить, что в первом тайме арбитры в спорной ситуации не засчитали гол полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема, который отобрал мяч у голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона.

Не пропустите: Гвардиола сам принял решение отпустить Агуэро. | http://soccernews.ru