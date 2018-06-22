Арбитр после просмотра видеоповтора отменил пенальти, назначенный в пользу сборной Бразилии

Во время второго тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Коста-Рики произошёл интересный момент.

Арбитр встречи Бьорн Куйперс сначала назначил пенальти за фол на форварде "селесао" Неймаре, однако после просмотра видеоповтора отменил своё решение.

Таким образом, впервые в истории Чемпионатов Мира пенальти был отменён после использования системы VAR.

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