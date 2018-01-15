Арбитр принес извинения защитнику "Нанта"

Судья Тони Шапрон, который обслуживал игру "Нант" - ПСЖ (0:1), принес извинения защитнику Диего Карлосу.

"Во время игры меня задел Диего Карлос, после этого я почувствовал резкую боль в месте недавней травмы. Потом я просто рефлекторно попытался ударить футболиста. Я признаю свою ошибку и хотел бы извиниться перед игроком" - приводит слова Шапрона AS.

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