Арбитр прошел проверку на детекторе лжи из-за желтой карточки Смолову

Теги краснодарфедор смолов

Арбитр прошел проверку на детекторе лжи из-за желтой карточки Смолову
Арбитр Артем Чистяков проверку на детекторе лжи из-за желтой карточки нападающему "Краснодара" Федору Смолову, из-за которой он пропустил важнейший матч чемпионата России против ЦСКА (1:2).

"Главное – это доказать, что я невиновен и ничей приказ не выполнял. Руководство РФС поспособствовало тому, чтобы я прошел полиграф. За что им большое спасибо. Заказа нет ни с какой из сторон. Специальные люди в здании РФС общались со мной в течение более чем трех часов. Были вопросы по игре, по ошибкам, по "заказам" и приказам.

Официальное заключение – ничей заказ я не выполнял. Оно передано представителям РФС. Семья и друзья меня поддерживают в сложившейся ситуации. Мы все переживаем из-за того, что происходит. Себя надо перебороть и держать в форме", – приводят слова Чистякова российские СМИ.

Напомним, что та желтая карточка стала для 28-летнего Смолова четвертой в сезоне и он получил одноматчевую дисквалификацию. В итоге "Краснодар" проиграл ЦСКА в важнейшем матче в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.

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