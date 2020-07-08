Арбитр РПЛ заболел коронавирусом

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Арбитр РПЛ заболел коронавирусом

РФС сообщил о смене резервного судьи на игру 27-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Уфой".

Арбитр Артем Чистяков заболел коронавирусом, поэтому вместо него на игру был назначен Владимир Сельдяков.

Полностью бригада арбитров будет выглядеть следующим образом: главный судья - Алексей Еськов; ассистенты - Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья - Владимир Сельдяков; ВАР - Николай Волошин, ВАР - Дмитрий Мосякин; инспектор - Алексей Тюмин.

Поединок между клубами пройдет сегодня, 8 июля. После 26 туров "Ростов" идет на четвертом месте, а "Уфа" - на шестом.

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