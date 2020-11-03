Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как он переболел коронавирусом.

"Коронавирус — неприятная штука, но протекало все в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, все было нормально, и в матче "Тамбов" — "Динамо" я был удовлетворён своим состоянием", - приводит слова Карасева "Матч ТВ".

41-летний Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года. Из-за внешности получил прозвищу "Российский Коллина". Работал на матчах чемпионата мира-2018, который прошел в России.

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