Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Футбольный арбитр Василий Казарцев обслужит матч 9-го тура Футбольной национальной лиги между "Балтикой" и "Вересом", сообщает сайт Коллегии футбольных арбитров России.

Напомним, что Казарцев работал на скандальном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2). В этой встрече арбитр назначил в ворота московского клуба два пенальти. Второй из них был признан ошибочным. За это Казарцев был отстранен от работы до 10 октября.

Матч "Балтика" - "Верес" состоится 13 сентября.

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