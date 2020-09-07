Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Теги спартак москвафк сочибалтика

Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Футбольный арбитр Василий Казарцев обслужит матч 9-го тура Футбольной национальной лиги между "Балтикой" и "Вересом", сообщает сайт Коллегии футбольных арбитров России.

Напомним, что Казарцев работал на скандальном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2). В этой встрече арбитр назначил в ворота московского клуба два пенальти. Второй из них был признан ошибочным. За это Казарцев был отстранен от работы до 10 октября.

Матч "Балтика" - "Верес" состоится 13 сентября.

Не пропустите: Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

El Mundo: Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

El Mundo: Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов