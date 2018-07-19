Арбитр спустя 12 лет рассказал об удалении Зидана в финале ЧМ-2006
Аргентинский арбитр Орасио Элисондо рассказал, почему он удалил полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана в финальном матче Чемпионата Мира-2006 с Италией (1:1, 3:5 по пенальти).
"Я увидел, что Матерацци лежит на газоне в 30-40 метрах от меня. Я спросил у своих помощников, что случилось, но они оба ничего не видели.
Однако, четвертый арбитр Медина Канталехо сказал, что Зидан нанес Матерацци ужасный удар головой. Медина был очень эмоционален в тот момент. Когда я шел к Зидану, то уже знал, что удалю его", - приводит слова Элисондо AS.
Напомним, что Зидан был удален на 110-й минуте встречи. Тот матч стал последним в его карьере.
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