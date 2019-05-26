Арбитр травмировал игрока сборной Бразилии в матче чемпионата Китая

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Арбитр травмировал игрока сборной Бразилии в матче чемпионата Китая
Бразильский полузащитник "Бэйцзин Гоань" Ренато Аугусту получил травму в матче 11-го тура чемпионата Китая против "Шанхай Шанган" ​(1:2), сообщает ESPN.

В ходе одного из эпизодов Аугусту врезался в главного арбитра и упал на газон, схватившись за лицо. Несмотря на повреждение хавбек доиграл матч до конца.

В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел 17 матчей за свой клуб, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

Напомним, что на чемпионате мира-2018 Аугусто провел 3 матча за сборную Бразилии и отметился одним голом.

Не пропустите: В Нидерландах арбитр забил гол и засчитал его. | http://soccernews.ru
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