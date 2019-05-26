Арбитр травмировал игрока сборной Бразилии в матче чемпионата Китая
Бразильский полузащитник "Бэйцзин Гоань" Ренато Аугусту получил травму в матче 11-го тура чемпионата Китая против "Шанхай Шанган" (1:2), сообщает ESPN.
В ходе одного из эпизодов Аугусту врезался в главного арбитра и упал на газон, схватившись за лицо. Несмотря на повреждение хавбек доиграл матч до конца.
Just when we think we’ve seen everything in football … pic.twitter.com/HyZWjXToaO— ESPN FC (@ESPNFC) 26 мая 2019 г.
В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел 17 матчей за свой клуб, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.
Напомним, что на чемпионате мира-2018 Аугусто провел 3 матча за сборную Бразилии и отметился одним голом.
Не пропустите: В Нидерландах арбитр забил гол и засчитал его. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12