Арбитр травмировал игрока сборной Бразилии в матче чемпионата Китая

Бразильский полузащитник "Бэйцзин Гоань" Ренато Аугусту получил травму в матче 11-го тура чемпионата Китая против "Шанхай Шанган" ​(1:2), сообщает ESPN.

В ходе одного из эпизодов Аугусту врезался в главного арбитра и упал на газон, схватившись за лицо. Несмотря на повреждение хавбек доиграл матч до конца.

Just when we think we’ve seen everything in football … pic.twitter.com/HyZWjXToaO