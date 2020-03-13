Арбитр удалил 8 игроков в матче Кубка Либертадорес
Матч группового этапа Кубка Либертадорес между "Гремио" и "Интернасьоналем" завершился громким скандалом.
В концовке матча между игроками бразильских команд вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку.
По итогам инцидента арбитр встречи удалил с поля восемь футболистов.
Стоит отметить, что сам матч завершился нулевой ничьей.
Не пропустите: Матчи Кубка Либертадорес перенесены на неопределённый срок. | http://soccernews.ru
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