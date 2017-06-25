Арбитр удалил игрока сборной Камеруна после просмотра видеоповтора

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Арбитр удалил игрока сборной Камеруна после просмотра видеоповтора

В матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций Камерун играет с Германией.

На 62-й минуте матча полузащитник камерунцев Себастьен Сиани получил желтую карточку за фол на хавбеке немцев Эмре Джане. Однако, сразу после этого арбитр запросил видеоповтор и после его просмотра удалил Сиани с поля. Камерунцы принялись протестовать и арбитр вновь посмотрел повтор, отменил красную карточку Сиани и показал ее другому игроку сборной Камеруна Эрнесту Мабуке.

Таким образом технология видеоповтора впервые была использована не в голевой ситуации. | http://soccernews.ru

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