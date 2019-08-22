Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни получил красную карточку в матче МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллс".

Англичанина удалили с поля за удар соперника локтем. Арбитр не сразу принял соответствующее решение, прибегнув к просмотру видеоповтора.

Стоит отметить, что для Руни это уже второе удаление в текущем сезоне МЛС.

Напомним, что в январе 33-летний форвард перейдёт в "Дерби Каунти", где станет играющим тренером.

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