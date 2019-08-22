Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни получил красную карточку в матче МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллс".
Англичанина удалили с поля за удар соперника локтем. Арбитр не сразу принял соответствующее решение, прибегнув к просмотру видеоповтора.
Стоит отметить, что для Руни это уже второе удаление в текущем сезоне МЛС.
Напомним, что в январе 33-летний форвард перейдёт в "Дерби Каунти", где станет играющим тренером.
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|Eastern Conference
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|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
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|45
|6
|Филадельфия Юнион
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Остин Азтекс
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
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|Даллас
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|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
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|7
|Portland Timbers
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
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|34