Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR

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Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни получил красную карточку в матче МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллс".

Англичанина удалили с поля за удар соперника локтем. Арбитр не сразу принял соответствующее решение, прибегнув к просмотру видеоповтора.

Стоит отметить, что для Руни это уже второе удаление в текущем сезоне МЛС. 

Напомним, что в январе 33-летний форвард перейдёт в "Дерби Каунти", где станет играющим тренером.

Не пропустите: Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!". | http://soccernews.ru
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