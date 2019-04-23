Арбитр удалил Сарри в концовке матча "Челси" - "Бернли"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри был удалён на последних минутах матча 35-го тура АПЛ против "Бернли" (2:2).
Итальянский специалист критиковал судей за то, что они не реагируют должным образом на затягивание времени со стороны команды-соперника.
Арбитр встречи Кевин Френд эмоции наставника "синих" терпеть не стал и досрочно отправил его в раздевалку.
Однако ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола заверил, что ситуация была совершенно иной.
"Маурицио был удалён за то, что пытался помочь рефери отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Сарри и удалил его, чем он крайне недоволен", – сказал Дзола на послематчевой пресс-конференции.
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