Арбитр удалил Семина в матче с "Зенитом"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин заработал удаление в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита".

Первую желтую карточку Семин получил на 14-й минуте. Тренер ругался в адрес судейской бригады. Семин продолжал предъявлять претензии арбитрам и был удален на 25-й минуте.

Отметим, что матч обслуживает бригада во главе с Евгением Турбиным.

На перерыв команды отправились при счете 0:0.

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