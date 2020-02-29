Арбитр удалил Семина в матче с "Зенитом"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин заработал удаление в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита".
Первую желтую карточку Семин получил на 14-й минуте. Тренер ругался в адрес судейской бригады. Семин продолжал предъявлять претензии арбитрам и был удален на 25-й минуте.
Отметим, что матч обслуживает бригада во главе с Евгением Турбиным.
На перерыв команды отправились при счете 0:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|ЦСКА Москва
|20
|35
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|Локомотив Москва
|20
|35
|5
|Краснодар
|19
|35
|6
|Урал
|20
|25
|7
|Арсенал Тула
|19
|25
|8
|Уфа
|19
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Ахмат
|20
|20
|14
|Рубин
|19
|19
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|18
|15