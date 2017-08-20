Арбитр удалил врача "Краснодара" в матче с "Ростовом"

В матче седьмого тура чемпионата России "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" (0:0).

В концовке первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков показал красную карточку врачу гостей после ссоры с ним.

Судья был против выхода на поле, несмотря на то, что хавбек "быков" Михайло Ристич получил травму.

Стоит отметить, что врач после удаления оттолкнул руку арбитра с карточкой.

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