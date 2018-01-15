Арбитр, удаливший защитника "Нанта" в матче с ПСЖ, отстранён от работы
Федерация футбола Франции отстранила от работы арбитра Тони Шапрона, принявшего скандальное решение в матче 20-го тура Лиги 1 между "Нантом" и ПСЖ.
Как соообщает официальный сайт федерации, судья отстранён на время разбирательства. При этом в заявлении ФФФ отмечается, что рефери осознал ошибочность своих действий.
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|Команда
|М
|О
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|Лион
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|Нант
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|20
|30
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|Дижон
|20
|25
|10
|Ренн
|20
|25
|11
|Страсбур
|20
|24
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|ФК Кан
|20
|24
|13
|Бордо
|20
|23
|14
|Сент-Этьен
|20
|23
|15
|Лилль
|20
|22
|16
|Амьен
|20
|21
|17
|Труа
|20
|21
|18
|Анжер
|20
|19
|19
|Тулуза
|20
|19
|20
|Метц
|20
|12