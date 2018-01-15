Арбитр, удаливший защитника "Нанта" в матче с ПСЖ, отстранён от работы

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Арбитр, удаливший защитника "Нанта" в матче с ПСЖ, отстранён от работы

Федерация футбола Франции отстранила от работы арбитра Тони Шапрона, принявшего скандальное решение в матче 20-го тура Лиги 1 между "Нантом" и ПСЖ.

Как соообщает официальный сайт федерации, судья отстранён на время разбирательства. При этом в заявлении ФФФ отмечается, что рефери осознал ошибочность своих действий. 

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