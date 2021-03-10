Арбитр Вилков рассказал, как болельщики "Спартака" хотели выкинуть его из самолета

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Арбитр Вилков рассказал, как болельщики "Спартака" хотели выкинуть его из самолета

Российский футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал, как однажды болельщики московского "Спартака" хотели выкинуть его из самолета.

"Порой натыкаюсь на фанатов. Летел из Краснодара после матча местной команды против "Спартака", в самолете болельщики столичной команды узнали: "О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолета". Хорошо, что это был ночной полет, мы летели около 02:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушел на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока еще не успели проснуться болельщики", - приводит слова Вилкова "Чемпионат".

Напомним, что в прошлом году Вилков был отстранен от судейства после работы на матче "Краснодар" - "Рубин" (3:1).

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