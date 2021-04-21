Арбитр Вилков ярко отреагировал на пожизненное отстранение от футбола
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Арбитр Михаил Вилков прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы на матчах российских футбольных турниров.
"Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!" - приводит слова Вилкова "Чемпионат".
Вилков был отстранен после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1). Экспертно-судейская комиссия РФС зафиксировала две ошибки арбитра в пользу московского клуба. Вилков ошибочно удалил игрока "Ростова", а также необоснованно назначил пенальти в ворота ростовчан.
Не пропустите: Губерниев предложил переиграть матчи, которые обслуживал судья Вилков. | http://soccernews.ru
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