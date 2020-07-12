Петербургский арбитр Владислав Безбородов установил рекорд чемпионата России.

Матч 28-го тура между "Локомотивом" и "Уфой" стал для судьи 227-м в Российской Премьер-Лиге. Благодаря этому Безбородов превзошел достижение Алексея Николаева, который установил рекорд в мае 2018 года.

47-летний Владислав Безбородов является сыном арбитра Юрия Ивановича Безбородова. Владислав работает футбольным судьей с 2001 года. В чемпионате России он работает на протяжении 13 лет.

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