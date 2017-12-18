Арбитр вновь не засчитал гол "Барселоны", хотя мяч пересек линию ворот

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Арбитр вновь не засчитал гол "Барселоны", хотя мяч пересек линию ворот

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" играет с "Депортиво".

В концовке первой половины встречи нападающий каталонского клуба Луис Суарес пробил по воротам, а вратарь соперников Рубен Мартинес отбил мяч уже после того, как тот пересек линию ворот.

Впрочем главный арбитр матча Матеу Лаос этот гол не засчитал.

Напомним, что в 14-м туре судья также не заметил, как мяч пересек линию ворот "Валенсии" после удара Лионеля Месси и матч завершился вничью 1:1. А в поединке 15-го тура против "Сельты" (2:2) арбитр отметил гол Суареса, ошибочно зафиксировав офсайд.

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