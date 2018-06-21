Арбитр встречи Аргентина - Хорватия ошибочно не удалил в первом тайме Ребича, который позже вывел свою команду вперед

7 Теги хорватияаргентина

Арбитр встречи Аргентина - Хорватия ошибочно не удалил в первом тайме Ребича, который позже вывел свою команду впередГлавный арбитр встречи между сборными Аргентины и Хорватии Равшан Ирматов допустил грубую ошибку, которая оказывает непосредственное влияние на результат игры.

Так, под конец первого тайма узбекский судья показал лишь желтую карточку игроку "клетчатых" Анте Ребичу за грубый фол на Эдуардо Сальвио.

Уже после перерыва Ребич забил пока единственный гол в игре. | soccernews.ru

Комментарии
Олл

Путалонец

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Ллл

Автор пидор

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РМ

Скажите еще что Перес подкупил судей. Это же в его духе.

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Чум

Ахах все понятно Автор фанат Аргентины

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РМ

Аффтор фанат месси

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

аффтор скорей всего Пьянь, ахах

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РМ

Аффтор жгётт

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