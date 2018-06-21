Арбитр встречи Аргентина - Хорватия ошибочно не удалил в первом тайме Ребича, который позже вывел свою команду вперед

Главный арбитр встречи между сборными Аргентины и Хорватии Равшан Ирматов допустил грубую ошибку, которая оказывает непосредственное влияние на результат игры.

Так, под конец первого тайма узбекский судья показал лишь желтую карточку игроку "клетчатых" Анте Ребичу за грубый фол на Эдуардо Сальвио.

Уже после перерыва Ребич забил пока единственный гол в игре. | soccernews.ru