Арбитр ярко подшутил над вратарем тульского "Арсенала" во время матча



Арбитр Владислав Безбородов потроллил вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова во время матча 20-го тура чемпионата России с "Сочи" (сейчас счет 1:0, 2-й тайм).

"Вратарь, у вас что, сушняк? Каждый раз перед вводом мяча пьете", – сказал Безбородов голкиперу. Слова судьи приводит в своем Twitter комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

Стоит отметить, что ранее Безбородов удалил со скамейки члена тренерского штаба "Арсенала" Игоря Семшова.

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