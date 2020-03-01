Арбитр ярко подшутил над вратарем тульского "Арсенала" во время матча

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Арбитр ярко подшутил над вратарем тульского "Арсенала" во время матча
Арбитр Владислав Безбородов потроллил вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова во время матча 20-го тура чемпионата России с "Сочи" (сейчас счет 1:0, 2-й тайм).

"Вратарь, у вас что, сушняк? Каждый раз перед вводом мяча пьете", – сказал Безбородов голкиперу. Слова судьи приводит в своем Twitter комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

Стоит отметить, что ранее Безбородов удалил со скамейки члена тренерского штаба "Арсенала" Игоря Семшова.

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