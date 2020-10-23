Арбитра избили после матча "Ахмат" - "Спартак" в молодёжном первенстве России

В Грозном произошёл громкий скандал по окончании матча молодёжного первенства России между "Ахматом" и "Спартаком".

Главного арбитра встречи Богдана Головко после финального свистка атаковал представитель грозненского клуба - он нанёс судье несколько ударов.

РПЛ выступила с осуждением произошедшего и пообещала совместно с РФС провести тщательное разбирательство и наказать виновных.

По данным СМИ, поводом для нападения стало недовольство работой Головко. Другие обстоятельства инцидента выясняются.

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