Арбитра Вилкова отстранят от работы в РПЛ

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о будущем арбитра Михаила Вилкова.

Как сообщает журналист, Вилкова отстранят от работы на матчах РПЛ до конца сезона. Ожидается, что на следующей неделе один из руководителей РФС обратится в исполком с просьбой об этом.

Такое решение связано с поведением Вилкова на заседании КДК по матчу "Краснодар" - "Рубин", в ходе которого он ввел в заблуждение членов КДК.

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