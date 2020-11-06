Арбитра Вилкова отстранят от работы в РПЛ
Журналист Сергей Егоров поделился информацией о будущем арбитра Михаила Вилкова.
Как сообщает журналист, Вилкова отстранят от работы на матчах РПЛ до конца сезона. Ожидается, что на следующей неделе один из руководителей РФС обратится в исполком с просьбой об этом.
Такое решение связано с поведением Вилкова на заседании КДК по матчу "Краснодар" - "Рубин", в ходе которого он ввел в заблуждение членов КДК.
Читайте также: Арбитр Вилков пытался ввести в заблуждение КДК РФС на заседании по матчу "Краснодар" - "Рубин". | http://soccernews.ru
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