Арбитры дважды прерывали встречу "Бавария" – "Арминия" для расчистки снега
В Мюнхене проходит матч 21 тура Бундеслиги между "Баварией" и "Арминией". Погодные условия позволили провести встречу, однако сильный снегопад все равно мешает игрокам и арбитрам. По ходу первого тайма главный судья матча был вынужден дважды прервать поединок для того, чтобы работники стадиона смогли очистить линии разметки от снега.
Alles wieder frei! #FCBDSC pic.twitter.com/00N8l3Sn4V— FC Bayern (@FCBayern) February 15, 2021
Первый тайм матча завершился со счетом 0:2 в пользу "Арминии". На 49 минуте Левандовски смог сократить отставание, однако гости моментально сделали счет 1:3. Сейчас второй тайм продолжается.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20