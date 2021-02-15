Арбитры дважды прерывали встречу "Бавария" – "Арминия" для расчистки снега

В Мюнхене проходит матч 21 тура Бундеслиги между "Баварией" и "Арминией". Погодные условия позволили провести встречу, однако сильный снегопад все равно мешает игрокам и арбитрам. По ходу первого тайма главный судья матча был вынужден дважды прервать поединок для того, чтобы работники стадиона смогли очистить линии разметки от снега.

Первый тайм матча завершился со счетом 0:2 в пользу "Арминии". На 49 минуте Левандовски смог сократить отставание, однако гости моментально сделали счет 1:3. Сейчас второй тайм продолжается.



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